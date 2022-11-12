На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей перестали выдавать "документы ДНР и ЛНР" - Генштаб

Российское военно-политическое руководство не прекращает попытки интеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в правовое пространство России, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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"Так, с 11 ноября на этой территории прекращается выдача документов самопровозглашенных территориальных образований, в частности, об участии в боевых действиях", - сказано в нем.

Также отмечается, что командованию 1-го и 2-го армейских корпусов ("Народные милиции ДНР и ЛНР") Южного военного округа Вооруженных сил РФ предоставлено распоряжение о централизованном переводе денежных расчетов с личным составом в финансовые учреждения и на банковские карты РФ.

Военнослужащим этих подразделений предложено продлить службу на контрактной основе по российскому законодательству. Вместе с тем, по данным Генштаба ВСУ, эти лица выражают опасения по поводу аннулирования документов и льгот, назначенных фейковыми республиками, в случае отказа от нового контракта.

Кроме того, как сообщают в Генштабе, на оккупированных территориях Херсонской области ухудшается морально-психологическое состояние и дисциплина российских солдат.

"В Геническе введен "сухой закон", а оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки со складов, из магазинов, ресторанов и других мест общественного питания", - говорится в сообщении.

Напомним, что как Донецкую и Луганскую, так и Херсонскую и Запорожскую области Россия провозгласила своей территорией 30 сентября. Впрочем, этот факт не мешает ее армии покидать оккупированные территории этих регионов, как это произошло уже, в частности, с Лиманом Донецкой области, а на днях и с правобережной частью Херсонщины.