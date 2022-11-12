На окупованих територіях Донеччини й Луганщини припинили видавати "документи ДНР та ЛНР" - Генштаб

Російське військово-політичне керівництво не припиняє спроби інтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей у правовий простір Росії, йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

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"Так, з 11 листопада на цій території припиняється видача документів самопроголошених територіальних утворень, зокрема щодо участі у бойових діях", - сказано у ньому.

Також зазначається, що командуванню 1-го та 2-го армійських корпусів ("Народні міліції ДНР та ЛНР") Південного військового округу Збройних сил РФ надано розпорядження про централізоване переведення грошових розрахунків з особовим складом до фінансових установ та на банківські картки РФ.

Військовослужбовцям цих підрозділів запропоновано продовжити службу на контрактній основі за російським законодавством. Разом з тим, за даними Генштабу ЗСУ, ці особи висловлюють побоювання щодо ануляції документів та пільг, призначених фейковими республіками, в разі відмови від нового контракту.

Крім того, як кажуть у Генштабі, на окупованих територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів.

"У Генічеську введено "сухий закон", а окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що як Донецьку й Луганську, так і Херсонську й Запорізьку області Росія проголосила своєю територією 30 вересня. Втім, цей факт не заважає її армії залишати окуповані до цього території цих регіонів, як це відбулося вже, зокрема, з Лиманом Донецької області, а днями й з правобережною частиною Херсонщини.