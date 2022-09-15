"Ви ніхто і звати вас ніяк": жителів ОРДЛО з російськими паспортами РФ не пропускає через кордон

Видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території РФ. Тим, хто намагався виїхати із "ЛДНР" за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що "ви ніхто і звати вас ніяк".

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що після наступу Збройних сил України різко змінились настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО. Відзначається невдоволення ходом проведення так званої "спеціальної операції" та діями російського уряду.

"Панує думка, що РФ здає інтереси "республік". Ці настрої додатково посилились після того, як з’ясувалось, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території РФ. Принаймні тим, хто намагався виїхати із "ЛДНР" за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що "ви ніхто і звати вас ніяк"", - повідомляють у розвідці.

Крім того, серед особового складу 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854) армії країни-агресора РФ поширюється інформація, що до 01.12.2022 має завершитись один із етапів так званої "сво".

"Після цього заплановано виведення з частини окупованих територій України регулярних підрозділів армії РФ. Начебто, ці території буде передано під контроль так званим "добровольчим батальйонам". Ймовірно, на зразок 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів", - зазначають у ГУР МО.

Зазначимо, лідер країни-агресорки Володимир Путін підписав указ про застосування спрощеного порядку отримання громадянства РФ для жителів Херсонської та Запорізької областей України, а також створених Росією на окупованих територіях "ДНР" та "ЛНР", які сама РФ тепер визнає в якості незалежних держав.

Нагадаємо, в Україні вже підготовлено законопроєкт, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за отримання посадовцями російських паспортів.

В Європейському союзі в свою чергу заявили, що не визнають російських паспортів, виданих мешканцям окупованих територій України, та засудили спроби країни-агресора насильно інтегрувати Херсонську та Запорізьку області, констатувавши, що це є порушенням міжнародного права.