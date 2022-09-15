"Вы никто и зовут вас никак": жителей ОРДЛО с российскими паспортами РФ не пропускает через границу

Выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не обладают юридической силой на территории РФ. Тем, кто пытался уехать из "ЛДНР" по такому паспорту, на российской границе объясняют, что "вы никто и зовут вас никак".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что после наступления Вооруженных сил Украины резко изменились настроения пророссийски настроенных жителей ОРДЛО. Отмечается недовольство ходом проведения так называемой "специальной операции" и действиями российского правительства.

"Господствует мнение, что РФ сдает интересы "республик". Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории РФ. По крайней мере, тем, кто пытался выехать из "ЛДНР" за таким паспортом на российской границе объясняют, что "вы никто и зовут вас никак", - сообщают в разведке.

Кроме того, среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854) армии страны-агрессора РФ распространяется информация, что к 01.12.2022 г. должен завершиться один из этапов так называемой "специальной военной операции".

"После этого запланирован вывод из части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений армии РФ. Вроде бы, эти территории будут переданы под контроль так называемым "добровольческим батальонам". Вероятно, наподобие 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов", - отмечают в ГУР МО.

Отметим, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал указ о применении упрощенного порядка получения гражданства РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, а также созданных Россией на оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР", которые сама РФ теперь признает в качестве независимых государств.

Напомним, в Украине уже подготовлен законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за получение должностными лицами российских паспортов.

В Европейском союзе в свою очередь заявили, что не признают российские паспорта, выданные жителям оккупированных территорий Украины, и осудили попытки страны-агрессора насильственно интегрировать Херсонскую и Запорожскую области, констатировав, что это является нарушением международного права.