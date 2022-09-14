Военные части РФ отменяют отправку подразделений в Украину из-за массовых отказов личного состава

В частях и соединениях, находящихся на территории РФ, отменяют запланированные отправки личного состава в Украину. Причина – массовый отказ от участия в боевых действиях.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Военнослужащие 5 отдельной танковой бригады 36 армии (Улан-Удэ), пишущие рапорты на увольнение из-за отказа продолжать участие в боевых действиях в Украине, увольняются со службы без учета каких-либо льгот (выслуга лет – год за три, статус ветерана и т.д.). Личному составу бригады, который находится в Украине, предоставляют отпуска исключительно по семейным обстоятельствам (смерть близких родственников)", - отмечают в разведке.

В ведомстве сообщают, что одновременно в подразделениях, участвующих в войне против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава.

Поэтому с целью решения проблемы командованием оккупационными войсками решено существенно сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий. Раненым в госпиталях целенаправленно упрощают диагнозы, не проводят ранее запланированные операции и предлагают вернуться на войну в Украину.

Врачам "рекомендуют" давать разрешение на плановые хирургические вмешательства только по окончании войны или по прямому разрешению командира раненого.

"Известен случай, когда после разрыва барабанной перепонки уха и контузии, военнослужащего за 3 дня выписали из госпиталя. Официальный диагноз - "отит". Дана рекомендация не простуживать ухо. При этом отказано в операционном вмешательстве", - отмечают в ГУР МО.

В разведке также сообщают, что оккупанты пытаются усилить свою группировку под временно оккупированным Херсоном за счет "имеющихся резервов".

"Для этого планируется передислокирование 4 батальонов так называемых "кадыровцев". Но сейчас эти подразделения значительно недоукомплектованы. Большинство личного состава – не чеченцы, а наемники из беднейших регионов РФ", - подчеркивают в разведке.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения в Украину Россия преимущественно мобилизовывала и отправляла на войну граждан, проживавших в таких субъектах РФ, как Бурятия, Тува, Кавказ и т.д. На шестой месяц войны "скрытую мобилизацию" начали проводить уже в Московской и Ленинградской областях, где уровень жизни граждан выше, чем в других регионах РФ.

Также очередная ротация оккупантов будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока РФ и Камчатки, которые лучше переносят холод.