Військові частини РФ скасовують відправку підрозділів в Україну через масові відмови особового складу

В частинах і з’єднаннях, які перебувають на території РФ, скасовують заплановані відправки особового складу в Україну. Причина – масова відмова від участі в бойових діях.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Військовослужбовців 5 окремої танкової бригади 36 армії (Улан-Уде), які пишуть рапорти на звільнення через відмову продовжувати участь в бойових діях в Україні, звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг (вислуга років – рік за три, статус ветерана тощо). Особовому складу бригади, який перебуває в Україні, надають відпустки виключно за сімейними обставинами (смерть близьких родичів)", - зазначають у розвідці.

У відомстві повідомляють, що одночасно в підрозділах, які беруть участь у війні проти України спостерігається катастрофічна нестача особового складу.

Тому з метою "вирішення проблеми" командуванням окупаційними військами вирішено суттєво скоротити час на реабілітацію військових після поранень та контузій. Пораненим в шпиталях цілеспрямовано спрощують діагнози, не проводять раніше заплановані операції та пропонують повернутись на війну до України.

Лікарям "рекомендують" надавати дозвіл на планові хірургічні втручання тільки по закінченню війни або за прямим дозволом командира пораненого.

"Відомий випадок, коли після розриву барабанної перетинки вуха та контузії, військовослужбовця за 3 дні виписали із шпиталю. Офіційний діагноз – "отит". Надано рекомендацію не застуджувати вухо. При цьому, відмовлено в операційному втручанні", - зазначають у ГУР МО.

У розвідці також повідомляють, що наразі окупанти намагаються посилити своє угруповання під тимчасово окупованим Херсоном за рахунок "наявних резервів".

"Для цього планується передислокування 4 батальйонів так званих "кадирівців". Але наразі ці підрозділи значно недоукомплектовано. Більшість особового складу – не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів РФ", - подкреслюють у розвідці.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія переважно мобілізовувала та відправляла на війну громадян, що проживали в таких суб'єктах РФ як Бурятія, Тува, Кавказ і т.д. На шостий місяць війни "приховану мобілізацію" почали проводити вже в Московській та Ленінградській областях, де рівень життя громадян вищий, ніж в інших регіонах РФ.

Також чергова ротація окупантів складатиметься в основному з жителів Далекого Сходу РФ та Камчатки, які краще переносять холод.