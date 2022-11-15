Окремі підрозділи окупантів тікають із Скадовського та Генічеського районів, — Генштаб

У Херсонській області триває "перегрупування" російських сил. Тепер окремі підрозділи окупантів тікають із Скадовського та Генічеського районів регіону. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив 15 листопада.

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Збройні сили України продовжують звільняти українську територію відповідно до свої стратегічних планів. Зокрема, підтверджено результати вогневого ураження противника.

Так, в районі населеного пункту Благовіщенка Запорізької області втрати ЗС РФ склали до 10 осіб загиблими. Також українські захисники ліквідували 5 одиниць військової техніки, склад боєприпасів, а 35 загарбників - поранено. У Мелітополі ворог втратив понад 50 осіб пораненими.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за 15 листопада уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, 2 склади боєприпасів та один важливий військовий об'єкт російських окупантів.

У Кремінній Луганської області спостерігається втрата управління окремими підрозділами. Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів та відійти в місто.

В той же час росіяни продовжують атакувати мирне населення. Протягом доби противник завдав масованого ракетного удару по військовій та цивільній інфраструктурі кількох областей України. Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати позиції українських військ та населені пункти по лінії зіткнення.

Як раніше повідомляли в Генштабі, наступальні дії на Херсонському напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом.

Нагадаємо, перші спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. У місті розпочали стабілізаційні заходи, так само як в інших звільнених від окупантів населених пунктах Херсонської області.