Канада заборонила імпорт алюмінію та сталі з Росії

Канада ввела заборону на імпорт алюмінію та стали походженням із Росії та купівлю цих товарів у будь-яких осіб з Росії. Як йдеться в опублікованому на сайті канадського уряду рішенні, воно стосується всіх осіб у Канаді та громадян Канади за кордоном.

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Заборона включає імпорт шпунтових паль; зварних кутів та профілів із чорних металів; залізничних та трамвайних рейок, стрілочних переводів, хрестовин, шпал та деталей для з'єднання або фіксації рейок; труб та порожніх профілів, у тому числі чавунних.

Як уточнюють у Міністерстві фінансів Канади, заборонено імпорт необробленого російського заліза й сталі та напівфабрикатів із них; необробленого алюмінію, алюмінієвих листів та готових виробів із цього металу, включаючи контейнери та інші предмети домашнього вжитку.

У відомстві вказують, що така заборона була введена в координації з діями США і вона має позбавити Росію можливості отримувати доходи, необхідні їй для ведення війни проти України.

Як наголосила віце-прем'єр-міністр - міністр фінансів Канади Христя Фріланд, Україна може і повинна перемогти у цій війні, і її країна продовжує робити все можливе, щоб відрізати чи обмежити доходи, які використовуються для фінансування російського вторгнення.

"Канада і наші партнери вже ввели санкції проти Центрального банку Росії та обмежили ціни на російську нафту та газ. І тепер ми гарантуємо, що Путін не зможе заплатити за свою війну, продаючи алюміній та сталь у Канаді", - зазначила вона.

За даними влади Канади, за 2021 вона імпортувала з Росії алюмінію на 45 мільйонів доларів, а сталевої продукції - на 213 мільйонів доларів.

Нагадаємо також, що США з 10 березня вводять 200%-не мито на російський алюміній, а з 10 квітня воно пошириться і на алюмінієві товари, в яких є хоч скільки-небудь алюмінію з РФ.