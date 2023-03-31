Україна отримала від Канади ще 1,8 млрд доларів кредиту

Канада надала Україні 2,4 млрд канадських доларів (1,8 млрд доларів США) кредиту на пільгових умовах за другою додатковою угодою. Кошти вже надійшли до держбюджету України. Про це 31 березня повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти надано через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду. Кредит виділили на 10 років, процентна ставка становить 1,5% річних.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, гроші буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

"Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором", – висловився урядовець.

Як зазначає "Укрінформ", Україна та Канада підписали кредитний договір у червні 2022 року. За першою додатковою угодою від 13 грудня 2022 року Україна отримала 1,95 млрд канадських доларів. Загальна сума кредиту становить 4,35 млрд канадських доларів.

Нагадаємо, що крім кредиту, в канадському бюджеті на 2023 рік також запропонували закласти 147 млн доларів США у вигляді військової допомоги, 62 млн доларів – для надання цільової допомоги гуманітарного характеру, а також 126 млн доларів – для додаткових виплат на підтримку українських біженців у Канаді.