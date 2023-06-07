Сенат Швейцарії дозволив реекспорт зброї в Україну

Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, яка дозволить цій нейтральній країні реекспортувати зброю.

Про це йдеться на сайті Сенату Швейцарії.

Зазначається, що верхня палата парламенту підтвердила цю позицію в середу, 7 червня, 22 голосами проти 17. Чотири парламентарі утрималися.

"Країнам, які купують швейцарську військову техніку, має бути дозволено на певних умовах реекспортувати її до країн, залучених у збройні конфлікти", - сказано у документі.

Для країн, які купують зброю швейцарського виробництва, термін дії заборони на реекспорт можуть обмежити пʼятьма роками. Умовою є те, що країна призначення не залучена до конфлікту та не порушує серйозно права людини та не здійснює своє право на самооборону.

Згідно з текстом ініціативи, це буде стосуватись країн, "які віддані цінностям Швейцарії", — це Німеччина, Італія, США чи Угорщина.

Нижня палата парламенту Швейцарії кілька днів тому проголосувала проти, тож тепер їй доведеться ще раз розглянути це питання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже подякував Сенату Швейцарії за крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї.

"Я дякую верхній палаті парламенту Швейцарії за важливий крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї. Ми з нетерпінням чекаємо наступних кроків. Я вдячний Швейцарії за солідарність з Україною одночасно із дотриманням нейтралітету", - зазначив глава МЗС.

Раніше парламент Швейцарії виступив за послаблення експортного контролю на вироблену в конфедерації військову техніку, адже західні сусіди Швейцарії закликали країну зробити більше, щоб допомогти Україні захиститися від Росії.

Війна в Україні змусила високопосадовців Швейцарії боротися з давньою концепцією нейтралітету своєї країни, яка закріплена в конституції та забороняє експорт зброї в зони активних бойових дій.