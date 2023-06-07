Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия в Украину

Сенат Швейцарии одобрил поправку в закон, которая позволит этой нейтральной стране реэкспортировать оружие.

Об этом говорится на сайте Сената Швейцарии.

Отмечается, что верхняя палата парламента подтвердила эту позицию в среду, 7 июня, 22 голосами против 17. Четыре парламентария воздержались.

"Странам, которые покупают швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты", - говорится в документе.

Для стран, покупающих оружие швейцарского производства, срок действия запрета на реэкспорт могут ограничить пятью годами. Условие состоит в том, что страна назначения не вовлечена в конфликт и не нарушает серьезно права человека и не осуществляет свое право на самооборону.

Согласно тексту инициативы, это будет относиться к странам, "которые отданы ценностям Швейцарии", — это Германия, Италия, США или Венгрия.

Нижняя палата парламента Швейцарии несколько дней назад проголосовала против, так что теперь ей придется еще раз рассмотреть этот вопрос.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже поблагодарил Сенат Швейцарии за шаг по разблокированию реэкспорта швейцарского оружия.

"Я благодарю верхнюю палату парламента Швейцарии за важный шаг по разблокированию реэкспорта швейцарского оружия. Мы с нетерпением ждем следующих шагов. Я благодарен Швейцарии за солидарность с Украиной одновременно с соблюдением нейтралитета", - отметил глава МИД.

Ранее парламент Швейцарии выступил за ослабление экспортного контроля на производимую в конфедерации военную технику, ведь западные соседи Швейцарии призвали страну сделать больше, чтобы помочь Украине защититься от России.

Война в Украине заставила чиновников Швейцарии бороться с давней концепцией нейтралитета своей страны, которая закреплена в конституции и запрещает экспорт оружия в зоны активных боевых действий.