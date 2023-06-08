В Швейцарии заблокировали 5 млрд евро гуманитарной помощи Украине: в чем причина

Нижняя палата парламента Швейцарии 8 июня отклонила план поддержки Украины более чем на 5 миллиардов евро. Речь шла о гуманитарной помощи.

Об этом сообщает RTS.

План представил федеральный министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Против него проголосовали 105 депутатов Национального собрания. Большинство из тех, кто не поддержал, были представителями правых партий. 86 депутатов поддержали план.

В документе говорится, что деньги планировали использовать на гуманитарную помощь, гражданскую защиту, разминирование, а также на "поддержку мира". Голосовавшие против депутаты заявили, что некоторые пункты в плане все еще нуждаются в разъяснении.

В то же время, накануне Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону, которая позволит этой нейтральной стране реэкспортировать оружие. Также правительство страны заявляло о планах выделить Украине 1,7 млрд долларов. Поддержка будет предоставлена в рамках стратегии международного сотрудничества на 2025-2028 годы.