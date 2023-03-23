Польща у 2022 році надала допомогу українцям на 7 млрд дол. Це близько 1% ВВП країни

Обсяг допомоги, яку Польща надала Україні минулого року, можна оцінити приблизно в 30 мільярдів злотих, тобто це майже 7 млрд дол, - повідомила міністр фінансів Польщі Магдалена Жечковська в інтерв’ю польському медіа.

Очільниця фінансового відомства розповіла, що допомога сягає майже 1% від ВВП країни. Кошти йдуть з бюджету країни, органів місцевого самоврядування, а також це частково військова допомога. Член польського уряду вважає, що Україну потрібно й надалі фінансово підтримувати з моральної точки зору.

Наразі, зазначила Магдалена Жечковська, приблизно мільйон українців виїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення.

Міністр фінансів Польщі підкреслила, що українці роблять внесок у розвиток країни. Адже загалом наразі 780 тис. українців у Польщі працюють, дехто з них веде бізнес.

Зазначимо, що Польща - перша з країн-союзників анонсувала передачу літаків-винищувачів МіГ-29. 16 березня 2023 року президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна направить перші чотири літаки в повному робочому стані впродовж найближчими днями.

Також Польща була першою серед українських партнерів, які передали Україні танки Leopard. Від сусідньої країни Україна отримала 14 одиниць техніки. Зокрема, у Польщі українських військових підготували до керування танками Leopard. З українськими бійцями займалися інструктори з Канади, Польщі та Норвегії.

У березні 2023 року премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова розвивати енергетичну співпрацю з Україною у кількох напрямках. Зокрема, щодо видобутку газу на заході України й створення енергетичного мосту Жешув – Хмельницька АЕС. Тож, за словами очільника польського уряду, Варшава може зробити весь регіон незалежним від РФ в енергетичному аспекті.