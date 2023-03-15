У Польщі заявили про готовність співпрацювати щодо видобутку газу на заході України

Польща готова розвивати енергетичну співпрацю з Україною у кількох напрямках. Зокрема, щодо видобутку газу на заході України й створення енергетичного мосту Жешув – Хмельницька АЕС. Про це повідомив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає "Укрінформ".

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За його словами, Варшава може зробити весь регіон незалежним від РФ в енергетичному аспекті.

Моравецький зазначив, що розвиток співпраці з Україною та іншими сусідами Польщі у сфері енергетики, зокрема, в контексті спільних геологорозвідувальних проєктів, – це частина національних інтересів його країни.

"Нас уже cьогодні запрошують до спільних геолорозвідувальних та проєктів з видобутку в Україні. Звичайно, там має настати мир, але такі проєкти можливі. Переговори стосуються різних сфер, у тому числі газорозвідки на заході Україні", – сказав премʼєр.

Також він зазначив, що Україна запрошує й до співпраці щодо модернізації енергетичного сполучення Жешув – Хмельницька АЕС.

Нагадаємо, нещодавно "Укргазвидобування" розпочало 3D сейсморозвідувальні дослідження у західних регіонах України. Передбачалося, що фахівці дослідять територію площею понад 1,5 тисячі квадратних кілометрів й це будуть найбільші дослідження такого типу в Україні.