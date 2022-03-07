Число українських біженців у Польщі перевищило 1 млн — ООН

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) станом на 6 березня оцінює чисельність біженців, вимушених залишити Україну через російське військове вторгнення 24 лютого, в 1,735 мільйона осіб.

Зокрема, більшість усіх українських біженців перебувають у Польщі — їх кількість досягла 1,027 мільйона людей. Крім того, 180,2 тисячі перебувають в Угорщині, 128,2 тисячі — у Словаччині, 82,8 тисячі — у Молдові, 79 тисяч — у Румунії, 183,7 тисячі — в інших європейських країнах.

Крім того, за даними UNHCR ще на 3 березня, 53,3 тисячі громадян України вважалися біженцями в Росії, а ще 406 осіб було зареєстровано в Білорусі на 4 березня.

Чисельність людей, які виїхали до Росії з територій, підконтрольних "ДНР" та "ЛНР" у період 18-23 лютого, в агентстві ООН вказують як 96 тисяч.

При цьому щодо Молдови відомо, що загалом у країну 24 лютого – 6 березня в'їхало з України 235 тисяч біженців, зокрема 207 тисяч громадян України. Проте близько 123 тисяч українських біженців поїхали далі до Румунії.

Нагадаємо, що напередодні для прямування до Молдови було закрито дорогу через Затоку та Білгород-Дністровський: у цей район пропускають лише місцевих жителів, а для проїзду до Молдови та на південь Одеської області залишилася лише дорога через Маяки та Паланку.