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Происшествия
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Число украинских беженцев в Польше превысило 1 млн — ООН

Фото: скриншот CNBC International TV
Фото: скриншот видео CNBC International TV

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) по состоянию на 6 марта оценивает численность беженцев, вынужденных покинуть Украину из-за российского военного вторжения 24 февраля, в 1,735 миллиона человек.

В частности, большинство всех украинских беженцев находятся Польше — их число достигло 1,027 миллиона человек. Кроме того, 180,2 тысячи находятся в Венгрии, 128,2 тысячи — в Словакии, 82,8 тысячи — в Молдове, 79 тысяч — в Румынии, 183,7 тысячи — в остальных европейских странах.

Кроме того, по данным UNHCR еще на 3 марта, 53,3 тысячи граждан Украины числились беженцами в России, а еще 406 человек было зарегистрировано в Беларуси на 4 марта.

Численность людей, выехавших в Россию с территорий, подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" в период 18-23 февраля, в агентстве ООН указывают в 96 тысяч человек.

При этом в отношении Молдовы известно, что в целом в страну 24 февраля - 6 марта въехало из Украины 235 тысяч беженцев, в том числе 207 тысяч граждан Украины. Однако около 123 тысяч украинских беженцев проследовали далее в Румынию.

Напомним при этом, что накануне для следования в Молдову была закрыта дорога через Затоку и Белгород-Днестровский: в этот район пропускают только местных жителей, а для проезда в Молдову и на юг Одесской области осталась только дорога через Маяки и Паланку.

Автор:
Тимофей Беспятов