РФ сократила добычу нефти на 700 тысяч баррелей в день

Министерство энергетики России заявило, что страна сократила добычу нефти примерно на 700 000 баррелей в день в марте. Но пока невозможно проверить, сколько нефти действительно добывает РФ.

Об этом пишет Bloomberg

Как отмечает агентство, эта цифра не согласуется с данными о мартовском морском экспорте РФ и ее поставках на отечественные нефтеперерабатывающие заводы, что добавляет неопределенности относительно того, сколько нефти Россия действительно добывает.

Кремль пообещал ограничить добычу только сырой нефти на 500 000 баррелей в день в период с марта по декабрь в ответ на торговые ограничения Запада и предел цен, установленный странами G-7. По данным Минэнерго РФ, сокращение было на 40% больше заявленного.

Восемь членов Организации стран-экспортеров нефти, включая фактического лидера Саудовскую Аравию, согласились присоединиться к добровольным сокращениям с мая, доведя общее сокращение до более 1,6 миллиона баррелей в день, чтобы стабилизировать мировой рынок.

Это неожиданное решение повлекло возврат цен на нефть до 100 долларов за баррель.

По словам вице-премьер-министра Александра Новака, Россия сократит добычу только сырой нефти, взяв за основу производство февраля.

Расчеты Bloomberg, основанные на отраслевых данных, утверждают, что добыча в феврале составила 10,1 миллиона баррелей в день.

Согласно данным Министерства энергетики РФ, производители ежедневно добывали в среднем 1,285 миллиона тонн сырой нефти.

Это эквивалентно чуть более 9,4 миллиона баррелей, то есть сокращение только сырой нефти составило почти 700 000 баррелей в день в марте.

Общая добыча сырой нефти и конденсата в РФ в марте составила в среднем 1,413 млн. тонн. Согласно подсчетам Bloomberg, это эквивалентно 10,36 миллиона баррелей в день по сравнению с 11,1 миллиона баррелей в феврале.

В прошлом году Россия засекретила свою нефтяную статистику из-за ее "деликатного" характера, что затрудняет оценку сокращений поставок, ведь она опирается исключительно на данные и слова чиновников РФ.

Согласно данным Bloomberg, базирующимся на отраслевых данных страны и отслеживании судов, средние четырехнедельные нагрузки сырой нефти в стране до 31 марта были самыми высокими с июня, в то время как российские нефтеперерабатывающие заводы оставили свою пропускную способность на том же уровне.

Напомним, доходы России от экспорта нефти и газа в феврале 2023 года сократились на 46% по сравнению с прошлым годом. Это стала тенденцией после введения Евросоюзом частичного эмбарго, ведь из-за этого экспорт российской нефти существенно упал, хотя россиянам удалось переориентировать свои поставки из Европы в Азию.

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