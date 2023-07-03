В Минобороны РФ боятся, чтобы Путин не узнал правду о провалах на фронте, - ISW

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин стоит перед выбором: либо поддержать российское Минобороны, что позволит защитить его ослабленную репутацию, либо сохранить свою поддержку среди ультранационалистических блоггеров.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Министерство обороны России пытается консолидировать контроль над российским информационным пространством и начало атаки на военкоров, критиковавших российское военное командование.

Минобороны России заявило, что российские войска успешно отразили украинский десант возле Антоновского моста на левом берегу Днепра. Однако некоторые российские блоггеры, вопреки сообщениям Минобороны, отметили, что бои все еще продолжаются и что украинские силы удерживали некоторые позиции у Антоновского моста по состоянию на 2 июля.

Некоторых блоггеров обвинили в распространении ложной информации о ситуации вокруг Антоновского моста и помощи украинским "психологическим операциям".

"Некоторые военные блоггеры напрямую взаимодействуют с Путиным, и, похоже, Министерство обороны России желает подвергнуть их цензуре, опасаясь, что они могут рассказать Путину о провалах военных на фронте", – предполагают аналитики ISW.

Они считают, что конфликт Министерства обороны России с сообществом блоггеров может свидетельствовать о том, что российское военное командование не считает, что у него есть другие успехи, о которых можно было бы доложить Путину на фоне текущего украинского контрнаступления.

Аналитики отмечают, что Министерство обороны России постоянно преувеличивало потери Украины с начала полномасштабного вторжения и пытается компенсировать отсутствие какого-либо прогресса России на поле боя, поскольку украинские войска продолжают делать ограниченные, но постоянные продвижения на востоке и юге Украины.

Кроме того, попытка Минобороны РФ преувеличить потенциальную тактическую победу России у Антоновского моста и его попытки ограничить обратную информацию имели обратный эффект. Российские военные блоггеры начали обвинять военное командование России в том, что оно не предоставило российским военнослужащим на восточном берегу Херсонской области катера и другие припасы, и обвиняли МО РФ во лжи о ситуации на передовой.

"Таким образом, российское провоенное сообщество продолжает критиковать российское Минобороны даже после неудачного восстания ЧВК "Вагнер" и даже тогда, когда Евгений Пригожин теряет свое медийное влияние в России", - констатируют аналитики.

Они напоминают, что в июле и октябре 2022 года Минобороны РФ начало атаки на военкоров, критиковавших российское военное командование. Однако это не привело к арестам, так как Путин не был заинтересован в ограничении военкоров, поскольку он ценил их поддержку перед началом полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин широко использовал военкоров, чтобы продвигать свои усилия по замене руководства Минобороны РФ.

"И теперь Путин стоит перед выбором: цензурировать или успокаивать российских военкоров после мятежа Пригожина", - отмечают аналитики.

Они предполагают, что Путину нужно будет запретить российским блоггерам критиковать Минобороны России, но неудачи, борьба и очевидная повсеместная нечестность Минобороны могут сделать эту задачу невыполнимой.

"Таким образом, Путин может решить продолжать успокаивать сообщество блоггеров и искать козлов отпущения в российском МО за военные неудачи в Украине, что является гораздо более легким мероприятием. Такой курс действий мог бы позволить Путину сохранить поддержку войны среди российского ультранационалистического лагеря за счет Минобороны России. Но такой способ действий также несет риск для Путина: продолжающаяся эрозия доверия к Минобороны может дать возможность другим амбициозным российским деятелям продвигать свои интересы за его счет, как это пытался сделать Пригожин", - подчеркивают аналитики.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российским захватчикам не удается вытеснить группу из 70 украинских военных с их укрепленных позиций под восточным пролетом Антоновского моста в Херсонской области.