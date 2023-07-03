У Міноборони РФ бояться, щоб Путін не дізнався правду про провали на фронті, - ISW

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін стоїть перед вибором: або підтримати російське Міноборони, що дозволить захистити його ослаблену репутацію, або ж зберегти свою підтримку серед ультранаціоналістичних блогерів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Міністерство оборони Росії намагається консолідувати контроль над російським інформаційним простором, та розпочало атаки на воєнкорів, які критикували російське військове командування.

Міноборони Росії заявило, що російські війська успішно відбили український десант біля Антонівського мосту на лівому березі Дніпра. Однак деякі російські блогери, всупереч повідомленням Міноборони, зазначили, що бої все ще тривають і що українські сили утримували деякі позиції біля Антонівського мосту станом на 2 липня.

Деяких блогерів звинуватили в поширенні неправдивої інформації про ситуацію навколо Антонівського мосту та в допомозі українським "психологічним операціям".

"Деякі військові блогери безпосередньо взаємодіють з Путіним, і, схоже, Міністерство оборони Росії бажає піддати їх цензурі, побоюючись, що вони можуть розповісти Путіну про провали військових на фронті", – припускають аналітики ISW.

Вони вважають, що конфлікт Міністерства оборони Росії зі спільнотою блогерів може свідчити про те, що російське військове командування не вважає, що у нього є інші успіхи, про які можна було б доповісти Путіну на тлі поточного українського контрнаступу.

Аналітики зауважують, що Міністерство оборони Росії постійно перебільшувало втрати України з початку повномасштабного вторгнення і, намагається компенсувати відсутність будь-якого прогресу Росії на полі бою, оскільки українські війська продовжують робити обмежені, але постійні просування на сході і півдні України.

Крім того, спроба Міноборони РФ перебільшити потенційну тактичну перемогу Росії біля Антонівського мосту та його спроби обмежити протилежну інформацію мали зворотний ефект. Російські військові блогери почали звинувачувати військове командування Росії в тому, що воно не надало російським військовослужбовцям на східному березі Херсонської області катери та інші припаси, і загалом звинувачували МО РФ у брехні про ситуацію на передовій.

"Таким чином, російська провоєнна спільнота продовжує критикувати російське Міноборони навіть після невдалого повстання ПВК "Вагнер" і навіть тоді, коли Євген Пригожин втрачає свій медійний вплив у Росії", - констатують аналітики.

Вони нагадують, що що у липні та жовтні 2022 року міноборони РФ розпочало атаки на воєнкорів, які критикували російське військове командування. Однак це не призвело до арештів, так як Путін не був зацікавлений в обмеженні воєнкорів, оскільки він цінував їхню підтримку перед початком повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин широко використовував воєнкорів, щоб просувати свої зусилля щодо заміни керівництва Міноборони РФ.

"І тепер Путін стоїть перед вибором: цензурувати або ж заспокоювати російських воєнкорів після заколоту Пригожина", - зауважують аналітики.

Вони припускають, що Путіну потрібно буде заборонити російським блогерам критикувати Міноборони Росії, але невдачі, боротьба та очевидна повсюдна нечесність Міноборони можуть зробити це завдання нездійсненним.

"Таким чином, Путін може натомість вирішити продовжувати заспокоювати спільноту блогерів і шукати козлів відпущення у російського МО за військові невдачі в Україні, що є набагато легшим заходом. Такий курс дій міг би дозволити Путіну зберегти підтримку війни серед російського ультранаціоналістичного табору за рахунок Міноборони Росії. Але такий спосіб дій також несе ризик для Путіна: триваюча ерозія довіри до Міноборони може дати можливість іншим амбітним російським діячам просувати свої інтереси за його рахунок, як це намагався зробити Пригожин", - підкреслюють аналітики.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російським загарбникам не вдається витіснити групу з 70-ти українських військових з їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту в Херсонській області.