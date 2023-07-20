Украина будет считать военной целью все суда, следующие к контролируемым Россией портам в Черном море

С 21 июля 2023 года Украина может рассматривать все суда, которые в акватории Черного моря направляются в порты, которые контролирует РФ, такими, что перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Об этом 20 июля в Facebook сообщила пресс-служба Министерства обороны.

То есть Украина может считать законной военной целью суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины.

"Судьба крейсера "Москва" доказывает, что Силы обороны Украины располагают необходимыми средствами для отражения российской агрессии на море", - подчеркнули в ведомстве.

Минобороны также предупредило о введении запрета на судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины. Решение вступает в силу 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована.

Почему Украина запрещает курсирование в контролируемые Россией порты в Черном море

После приостановки участия России в "зерновом соглашении" Москва начала угрожать владельцам судов, вывозивших зерно из украинских портов. В США подтвердили, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, вовлеченные в перевозку продовольствия, и обвинить в этом Украину.

Таким образом, как отмечают в Минобороны, Россия нарушила универсальное для всего мира право на свободное судоходство и сознательно подрывает продовольственную безопасность.

"Кремль превратил Черное море в зону опасности, в первую очередь, для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов России и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины", - пояснили свое решение в ведомстве.

Напомним, после приостановки действия "зернового соглашения", российский ракетный удар в ночь с 18 на 19 июля вывел с работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта "Черноморск". Оккупанты уничтожили 60 тыс тонн зерна, которое предназначалось для Китая.