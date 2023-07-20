Разведка Британии проанализировала, какими будут действия России после выхода из зернового соглашения

Россия стремится остановить любое судоходство из украинских портов. После выхода России из Черноморской зерновой инициативы российский флот, вероятно, будет принимать более активную роль в срыве всех торговых операций.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, отказ России продолжать свое участие в зерновой инициативе фактически свел на нет соглашение о безопасности, которое, несмотря на войну, обеспечивало проход судов, экспортирующих зерно из Украины.

"Россия стремится остановить любое торговое судоходство из украинских портов", - подчеркнули в разведке и напомнили, что 19 июля Министерство обороны России заявило, что будет считать, что все приближающиеся к Украине суда перевозят оружие.

По информации разведки, Россия, вероятно, приняла решение выйти из соглашения некоторое время назад, поскольку решила, что оно больше не отвечает ее интересам.

При этом РФ замаскировала это дезинформацией, утверждая, что ее выход вызван беспокойством тем, что гражданские суда якобы подвергаются опасности от украинских мин, и что Украина использует зерновой коридор в военных целях. В то же время, страна-агрессор не предоставила никаких доказательств для этих утверждений.

"Российский Черноморский флот, вероятно, теперь будет играть более активную роль в препятствии любой продолжающейся торговле. Однако операции по блокаде ЧФ будут подвергаться опасности со стороны украинских надводных кораблей без экипажа и крылатых ракет береговой обороны", - говорится в сообщении.

Выход РФ из зернового соглашения: что известно

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремлезаявили о прекращении участия в инициативе.

Президент Владимир Зеленский уже после заявления РФ о выходе из соглашения заявил, что компании-владельцы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставок зерна, если на это будут согласны Украина и Турция.

По словам Зеленского, Украина рассматривает возможности дальнейшего обеспечения функционирования судоходного коридора к портам Украины в Черном море, в частности с использованием конвоирования судов.

В Министерстве восстановления говорят, что уже направили Международной морской организации, являющейся специализированным агентством ООН письмо, сообщив, что Украина решила временно установить рекомендованный морской маршрут, который может проходить через территориальные воды Болгарии и Румынии.