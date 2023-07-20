Розвідка Британії проаналізувала, якими будуть дії Росії після виходу із зернової угоди

Росія прагне зупинити будь-яке судноплавство з українських портів. Після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи російський флот, ймовірно, братиме активнішу роль у зриві усіх торговельних операцій.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, відмова Росії продовжувати свою участь у зерновій ініціативі фактично звела нанівець безпекову угоду, яка, попри війну, забезпечувала прохід суден, які експортують зерно з України.

"Росія прагне зупинити будь-яке торгове судноплавство з українських портів", - наголосили у розвідці і нагадали, що 19 липня Міністерство оборони Росії заявило, що буде вважати, що всі судна, які наближаються до України, перевозять зброю.

За інформацією розвідки, Росія, ймовірно, ухвалила рішення вийти з угоди деякий час тому, оскільки вирішила, що вона більше не відповідає її інтересам.

При цьому РФ замаскувала це дезінформацією, стверджуючи, що її вихід викликаний занепокоєнням тим, що цивільні судна нібито наражаються на небезпеку від українських мін, і що Україна використовує зерновий коридор у військових цілях. Водночас країна-агресор не надала жодних доказів для цих тверджень.

"Російський Чорноморський флот, ймовірно, тепер буде відігравати більш активну роль у перешкоджанні будь-якій торгівлі, що продовжується. Однак операції з блокади ЧФ будуть наражатися на небезпеку з боку українських надводних кораблів без екіпажу і крилатих ракет берегової оборони", - йдеться у повідомленні.

Вихід РФ з зернової угоди: що відомо

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Президент Володимир Зеленський після заяви Росії про вихід із угоди заявив, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина.

За словами Зеленського, Україна наразі розглядає можливості подальшого забезпечення функціонування судноплавного коридору до портів України в Чорному морі, зокрема з використанням конвоювання суден.

У Мінвідновлення кажуть, що вже направили Міжнародній морській організації, що є спеціалізованим агентством ООН листа, повідомивши, що Україна вирішила тимчасово встановити рекомендований морський маршрут, який може проходити через територіальні води Болгарії та Румунії.