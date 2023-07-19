Уничтоженное Россией зерно в порту Черноморска предназначалось для Китая

Президент Владимир Зеленский указывает, что зерно, хранившееся в терминале в порту Черноморска, подвергшемся атаке со стороны российской армии в ночь на 19 июля, должно было пойти на экспорт в Китай. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"В портовом терминале, который ночью больше всего пострадал от российского террора, хранились 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшихся для отправки в Китай. То есть, всех это затрагивает - российский террор. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор", – подчеркнул глава государства.

Зеленский указал, что уделил максимум внимания в среду именно последствиям российских ударов по Одесской области, вновь отметив необходимость получения Украиной дополнительных средств противовоздушной обороны.

"Это была едва ли не самая большая за все время полномасштабной войны попытка России причинить боль Одессе. Спасибо ПВО и всем нашим защитникам неба, последствия этого удара все же меньше, чем могли бы быть. С каждым таким ударом мы обращаемся к партнерам снова и снова: воздушный щит Украины нуждается в усилении", - отметил он.

По мнению президента, этот удар доказывает, что мишенью россиян является не только Украина, и не только жизнь украинцев, поскольку в портах, атакованных 19 июля, хранится около 1 миллиона тонн продовольствия, которое уже давно должно быть доставлено в страны-потребители в Африке и Азии.

Напомним, что в настоящее время функционирование черноморских портов Одесщины заблокировано из-за прекращения "зернового соглашения", причем заход в Черное море судов, которые должны были направляться в эти порты, российская сторона блокировала еще с 26 июня. Именно поэтому все суда, зашедшие в "зерновой коридор" за это время успели загрузиться и покинуть Украину.

После атаки же в среду Министерство аграрной политики и продовольствия отметило, что, по оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших этой ночью объектов понадобится не менее года. Также было указано, что в порту Черноморска были уничтожены 60 тысяч тонн зерна.

Как уточнили в агрокомпании Kernel, этот груз должен был быть загружен на крупнотоннажное судно Alexis и отправиться в Китай, однако это судно более 60 дней простояло в очереди "зернового коридора" и так не зашло на погрузку в Черноморск.