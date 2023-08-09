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Ночью Москву снова атаковали дроны (ВИДЕО)

Мэр Москвы сообщил об атаке на город двумя беспилотниками
Мэр Москвы сообщил об атаке на город двумя беспилотниками

Ночью 9 августа на подлете в Москву были сбиты два беспилотника: один в районе Минского шоссе, другой – в районе Домодедово.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", - отметил он.

Собянин добавил, что пока информации о пострадавших и повреждении от падения обломков вроде бы нет.

Также Минобороны России сообщило, что дроны пытались якобы атаковать объекты в Московской области, но были уничтожены.

Видео, где зафиксирован момент сбития одного из дронов, распространяется в социальных сетях.

Атаки беспилотников на Москву: хронология событий

В ночь на 1 августа в Москве раздавались взрывы. Выяснилось, что город снова атаковали беспилотники. Удар снова пришелся по зданию комплекса "Москва-Сити" в центре столицы России, где расположено Министерство экономического развития РФ.

Отметим, что Москва и Московская область, некоторые другие регионы Центральной России, а также оккупированный ею Крымский полуостров уже неоднократно подвергались ударам дронов. Самый знаковый случай произошел 3 мая: тогда беспилотник атаковал купол Сенатского дворца Кремля. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессора Владимира Путина.

Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что Украина не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории. Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что событие могло быть инсценировкой.

Взрывы в Москве и регионе звучали, в частности, и 30 мая. А 21 июня российские СМИ сообщали, что два дрона взорвались у воинской части в Подмосковье. Массовая атака дронов произошла и 4 июля – по данным россиян, тогда на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников.

Также 24 июля были нанесены удары по двум нежилым зданиям в Москве. Сообщалось, что рядом с ними расположены объекты Главного управления Генштаба ВС РФ.

Ночью 30 июля в Москве также звучали взрывы. Там пострадало здание, в котором расположены Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития РФ.

Зеленский после этого намекнул, что считает закономерным применение ударных дронов на территории России. По его словам, постепенно война возвращается на территорию России   – в ее символические центры и военные базы, и это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".

Автор:
Светлана Манько