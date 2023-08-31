В BBC подсчитали, сколько раз дроны атаковали Россию и Крым с начала 2023 года

Согласно верифицированным данным британского вещателя BBC, с начала 2023 года по состоянию на конец августа Россию и аннексированный Крым атаковали дронами более 190 раз.

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Об этом идет речь в материале телеканала.

Атаку в ночь на 30 августа определяли как самую масштабную, которую наблюдали за один день с начала года. Примечательно, что беспилотники поразили не менее шести регионов России с юга на северо-запад.

В 2023 году атаки беспилотников в большей степени нацелены на Брянскую, Белгородскую и Курскую области России вблизи западной границы с Украиной, а также на оккупированный Крым.

Согласно кадрам, проверенным BBC, в результате вероятной атаки беспилотника один из флагманских российских бомбардировщиков Туполев Ту-22 вспыхнул на авиабазе в Пскове.

Ранее было зафиксировано около десятка атак морских беспилотников на российские объекты в Черном море. Целью были военно-морские базы и Крымский мост.

Беспилотники также достигли Московской области, которая находится примерно в 450 км от границы с Украиной.

Целями были и нефтяные объекты, аэродромы и энергетическая инфраструктура. BBC идентифицировало по меньшей мере девять атак беспилотников на нефтехранилища.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из образцов украинского дальнобойного оружия успешно был использован для выполнения поставленных задач.

Кроме того, ВПК Украины создал и наладил производство новой отечественной ракеты. Разработка уже доказала свою эффективность – именно этой ракетой уничтожили российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф", 23 августа.