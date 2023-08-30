Взрывы в Пскове: украинская разведка подтвердила уничтожение четырех самолетов Ил-76

Главное управление разведки Минобороны Украины подтверждает уничтожение четырех военно-транспортных самолетов Ил-76 в Пскове в ночь на 30 августа. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, еще несколько воздушных судов было повреждено. Сейчас информация уточняется, в том числе, касательно потерь личного состава врага.

"Но поскольку это было ночное время, то они (потери личного состава, – ред.) если и были, то незначительны. Это было поражение с использованием спецтехники и работой соответствующих групп на территории и с территории государства-агрессора", – сказал чиновник.

По данным "РБК-Украина", операцию организовало ГУР МО. Однако в разведке официально никак не комментируют причастность или непричастность к инциденту.

Псков: взрывы в аэропорту

В ночь на 30 августа в ряде российских городов, в частности, в Пскове, раздались взрывы. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял, что в аэропорту города отбивают атаку беспилотников. На фоне этого над регионом было ограничено воздушное пространство для самолетов.

Российские пропагандистские СМИ писали, что в результате атаки были повреждены четыре самолета Ил-76. Также были данные о повреждении Ту-22.

Кроме того, сообщалось об атаке по Черехинской военной базе – месту дислокации 104-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС РФ.