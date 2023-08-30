Россию массово атаковали дронами: в Пскове повреждены самолеты, в Московской области объявили план "Ковер" (ВИДЕО)

В ночь на 30 сентября в ряде российских городов раздались взрывы. Предварительно страну атаковали дронами по разным направлениям. В результате ударов возникли пожары, повреждены самолеты.

Об этом сообщает "Радио свобода" со ссылкой на местных чиновников и очевидцев.

По предварительным данным, в Пскове в результате ночной атаки БпЛА повреждено пять самолетов. Сначала стало известно, что под удар попали четыре ИЛ-76. Позже выяснилось, что пострадал еще и Ту-22. Также уничтожен топливозаправочный комплекс.

Зафиксировано попадание по Черехинской военной базе. Некоторые российские СМИ утверждали, что именно там мог дислоцироваться 104 гвардейский десантно-штурмовой полк, участвовавший в военных преступлениях в Буче.

Атаку дронами также зафиксировали в Брянской, Калужской и Рязанской области. БПЛА летали и вблизи столицы. Поэтому в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково ввели режим "Ковер".

В последнее время атаки БПЛА в РФ стали частью обычных будней. Недавно в ночь с 22 на 23 августа взрывы прогремели в Москве и Московской области. Беспилотник врезался в строящееся в "Москва-Сити" здание.

До этого один из дронов ударил по Экспоцентру на Краснопресненской набережной возле "Москва-Сити" 18 августа.