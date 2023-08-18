В Москве раздались взрывы: власти заявляют об атаке дронов (ФОТО, ВИДЕО)

Ночью 18 августа Москву снова атаковали дроны. Значительных разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Как сообщают российские СМИ, один из дронов ударил по Экспоцентру на Краснопресненской набережной возле "Москва-Сити".

По данным пропагандистов, в 8 павильоне Экспоцентра произошел обвал на площади 30 квадратных метров. Пострадавших предварительно нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дрон был якобы сбит, а на Экспоцентр упали обломки.

"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значительные разрушения зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет", - заявил Собянин.

Минобороны России подтвердило атаку дрона, заявив, что он "после влияния по нему средств поражения ПВО сменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы". Жертв и возгораний, по информации министерства, нет.

Но некоторые СМИ сообщают, что взрыв прогремел у башни "Эволюция" в "Москва-Сити".

Также российские СМИ обнародовали кадры с места падения беспилотника в районе Краснопресненской набережной в центре Москвы. На месте много машин скорой помощи, спасатели и полиция.

Сообщается, что в центре столицы страны-агрессорки работают все экстренные службы.

Тем временем в аэропорту Внуково остановлен вылет авиарейсов.

Атаки беспилотников на Москву: хронология событий

Ночью 9 августа на подлете в Москву были сбиты два беспилотника: один в районе Минского шоссе, другой – в районе Домодедово.

В ночь на 1 августа в Москве раздавались взрывы. Выяснилось, что город снова атаковали беспилотники. Удар снова пришелся по зданию комплекса "Москва-Сити" в центре столицы России, где расположено Министерство экономического развития РФ.

Отметим, что Москва и Московская область, некоторые другие регионы Центральной России, а также оккупированный ею Крымский полуостров уже неоднократно подвергались ударам дронов. Самый знаковый случай произошел 3 мая: тогда беспилотник атаковал купол Сенатского дворца Кремля. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессора Владимира Путина.

Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что Украина не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории. Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что событие могло быть инсценировкой.

Взрывы в Москве и регионе звучали, в частности, и 30 мая. А 21 июня российские СМИ сообщали, что два дрона взорвались у воинской части в Подмосковье. Массовая атака дронов произошла и 4 июля – по данным россиян, тогда на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников. Также 24 июля были нанесены удары по двум нежилым зданиям в Москве. Сообщалось, что рядом с ними расположены объекты Главного управления Генштаба ВС РФ.

Ночью 30 июля в Москве также звучали взрывы. Там пострадало здание, в котором расположены Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития РФ.

Зеленский после этого намекнул, что считает закономерным применение ударных дронов на территории России. По его словам, постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".