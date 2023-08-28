В ГУР отчитались об атаке на штаб ФСБ и "казарму" чеченского спецназа в Энергодаре (ВИДЕО)

В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщают о новых фактах эффективного поражения вражеских объектов на оккупированной территории Запорожской области, осуществленных благодаря координируемому им движению сопротивления.

В частности, как говорится в сообщении ведомства, 23 августа в День государственного флага Украины, в штабе отделения Федеральной службы безопасности России в Энергодаре по улице Набережной, 24 происходило мероприятие для личного состава оккупационных войск.

"Около 19:00, в момент наибольшей концентрации рашистов, в штабе раздался мощный взрыв. После начала эвакуации по парковочной площадке вблизи здания был нанесен еще один удар, дополнительно уничтоживший личный состав оккупантов, а также значительно повредивший расположенные там автомобили", - заявили в ГУР.

По данным военной разведки, на место происшествия прибыли три пожарных расчета и карета скорой помощи. В тоге тела убитых захватчиков несколькими военными грузовиками "Урал" были вывезены в направлении Мелитополя.

Кроме того, отмечается, что 24 августа в городе Каменка-Днепровская "в рамках празднования" Дня независимости Украины около 6:00 в окно помещения "заместителя главы военно-гражданской администрации" Александра Реймера залетел украинский дрон-камикадзе.

Раненого коллаборанта эвакуировали в больницу. Более подробную информацию ГУР не приводит, однако публикует видео атаки. Кроме того, публикуется и еще одно видео из Энергодара, но атака на нем совершена в квартале от упомянутой выше – по проспекту Строителей, 46.

Как указывают в разведке, там была обустроена импровизированная "казарма" отряда милиции особого назначения "Ахмат-1" Росгвардии. В этом здании раньше было отделение Укринбанка (напомним, что ликвидация этого финучреждения началась еще в 2016 году, но в 2021-м была признана незаконной). Атака же на бывшее отделение была совершена уже 28 августа в 9:50.

В результате взрыва пострадал личный состав оккупантов и припаркованные во дворе автомобили. В помещении начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Уточняется информация о количестве убитых и раненых "кадыровцев".

Напомним также, что ранее ГУР опубликовало видео поражения 18 августа здания, где размещается городской отдел российской "полиции" в оккупированном Энергодаре. Отмечалось, что в момент удара там как раз шло совещание руководства.