В Энергодаре дрон атаковал здание оккупационной полиции, где шло совещание руководства: В ГУР показали видео

В оккупированном российскими войсками Энергодаре Запорожской области 18 августа произошел взрыв в здании, где размещается "городской отдел полиции". Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, в этот момент там проходило совещание руководства.

"Ориентировочно в 9:23 в кабинете начальника полиции прогремел мощный взрыв. В результате этого многочисленные ранения получил начальник городского отдела полковник МВД России Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская Республика)", - говорят в ГУР.

Также, по его данным, ранены заместитель Чесанова по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений. Сразу после взрыва они были срочно доставлены в местную больницу.

После оперативного обследования раненых из оккупированного Мелитополя, как узнали в ГУР, было срочно вызвано три реанимобиля. Уже оттуда планируется их эвакуация военными вертолетами на территорию России.

Известно, что пострадавшее здание, кроме размещения в нем "горуправления полиции", использовалось для размещения личного состава оккупантов. В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажи.

"В настоящее время район происшествия заблокирован. Возможность передвижения по городу для гражданских лиц существенно ограничена. В городе полностью отключена сеть интернет", - отмечают также в военной разведке.

Напомним также, что в апреле сообщалось о гибели в результате взрыва в подъезде дома в Мелитополе Александра Мищенко, возглавлявшего Приазовский отдел Мелитопольского райуправления полиции, но после оккупации региона перешедшего на сторону российских захватчиков.