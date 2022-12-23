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Происшествия
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В центре Мелитополя взорвали автомобиль оккупантов (ФОТО)

В центре Мелитополя взорвали автомобиль оккупантов (ФОТО)

В центре Мелитополя Запорожской области, который находится под контролем российских оккупантов, в пятницу, 23 декабря, раздался громкий взрыв. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

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Выяснилось, что взорвалась машина российских захватчиков.

Фото 2 — В центре Мелитополя взорвали автомобиль оккупантов (ФОТО)

"Горит, пылает автомобиль на центральном проспекте Мелитополя. А у рашистских муртадов подгорает от страха оказаться следующим. Что касается пассажиров и их состояния информация уточняется!", - написал мэр в Telegram.

Фото 3 — В центре Мелитополя взорвали автомобиль оккупантов (ФОТО)

Российские пропагандистские СМИ также информируют об подрыве автомобиля оккупантов. По их данным, в результате взрыва автомобиля "Рено Дастер" ранены два человека.

Достоверная информация пока уточняется.

Напомним, в конце октября в Мелитополе взорвался автомобиль возле отделения российской ФСБ, которая размещается в здании мелитопольского гауляйтера Евгения Балицкого. Кроме того, в начале ноября в городе в результате взрывов была разрушена часть здания завода, где размещался штаб оккупантов.

Автор:
Вита Молодан