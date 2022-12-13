В Мелитополе уничтожено руководство 58-й армии РФ - Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины уничтожили руководство 58-й общевойсковой армии России в оккупированном Мелитополе Запорожской области, заявляют в Генеральном штабе украинской армии.

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"Подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области. Так, кроме уничтожения руководящего состава 58-й армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийских установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранено около 150 военнослужащих противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили два района сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Кроме этого, в Генштабе прокомментировали информацию по удару накануне по объекту в оккупированной Кадиевке, который якобы использовался боевиками частной военной компании "Вагнер".

"В результате поражения пункта дислокации личного состава российских оккупационных войск 11 декабря в районе города Кадиевка Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и до 100 ранеными", - отмечается в своде.

В Генштабе также сообщают, что с целью пополнения потерь и доукомплектования подразделений 1-го армейского корпуса оккупационных войск на территории Донецкой области активизировались меры принудительной мобилизации: так, в Горловке призову подлежат лица мужского пола, в том числе имеющие отметку "бронь" в военных билетах.

Отметим также, что 12 декабря сообщалось о ракетном ударе, нанесенном по мосту между Мелитополем и селом Константиновка, который использовался российскими оккупантами, в частности, для перевозки военной техники с восточного направления. В результате одна из секций моста значительно просела, что, вероятно, сделало невозможным его использование для этой цели.