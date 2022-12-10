В Мелитополе раздались взрывы: что известно

В оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером 10 декабря в разных районах города местные жители услышали более 10-ти громких взрывов.

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Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"В Мелитополе горячо. Более 10 громких взрывов слышно во всех районах города . Оккупанты суетятся. Ждем хорошие новости от ВСУ", — рассказал глава города.

Впоследствии стало известно, что предположительно в результате взрывов возник пожар в здании Мелитопольской христианской церкви. Российские военные превратили ее в своего рода базу, где проводили собрания.

В настоящее время информация о возможных пострадавших захватчиках в результате взрыва неизвестна.

Напомним, в конце октября в Мелитополе взорвался автомобиль возле отделения российской ФСБ, которая размещается в здании мелитопольского гауляйтера Евгения Балицкого. Кроме того, в начале ноября в городе в результате взрывов была разрушена часть здания завода, где размещался штаб оккупантов.