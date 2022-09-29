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В Мелитополе взорвали авто местной топ-коллаборантки, — мэр
Утром 29 сентября в Мелитополе прогремели взрывы. Выяснилось, что силы сопротивления в городе подорвали автомобиль коллаборантки Елены Шапуровой. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
До оккупации города Шапурова была "известна" из-за коррупционных схем в колледже. После захвата города русскими военными женщина перешла на сторону врага и возглавила оккупационный "департамент образования" и всячески помогала оккупантам насаждать российскую систему образования.
По предварительной информации, Шапурова осталась жива, однако состояние ее здоровья неизвестно.
Местное издание "Риа-Мелитополь" уточнило, что взорвался красный Daewoo Lanos, которым руководила коллаборантка. Местные жители сообщают, что к взрыву причастны представители украинских сил сопротивления.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним также, что недавно в Запорожской области силы сопротивления ликвидировали одного из приспешников коллаборанта Евгения Балицкого - главу оккупационной администрации Михайловского района Ивана Сушка.
До этого в Мелитополе в результате взрыва ранения получил один из руководителей так называемого "избирательного штаба" российской политической партии "Единая Россия" Олег Шостак. Он не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана.