В Мелитополе взорвали авто местной топ-коллаборантки, — мэр

Утром 29 сентября в Мелитополе прогремели взрывы. Выяснилось, что силы сопротивления в городе подорвали автомобиль коллаборантки Елены Шапуровой. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

До оккупации города Шапурова была "известна" из-за коррупционных схем в колледже. После захвата города русскими военными женщина перешла на сторону врага и возглавила оккупационный "департамент образования" и всячески помогала оккупантам насаждать российскую систему образования.

По предварительной информации, Шапурова осталась жива, однако состояние ее здоровья неизвестно.

Местное издание "Риа-Мелитополь" уточнило, что взорвался красный Daewoo Lanos, которым руководила коллаборантка. Местные жители сообщают, что к взрыву причастны представители украинских сил сопротивления.

Напомним также, что недавно в Запорожской области силы сопротивления ликвидировали одного из приспешников коллаборанта Евгения Балицкого - главу оккупационной администрации Михайловского района Ивана Сушка.

До этого в Мелитополе в результате взрыва ранения получил один из руководителей так называемого "избирательного штаба" российской политической партии "Единая Россия" Олег Шостак. Он не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана.