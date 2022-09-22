Оккупанты устроили теракт в центре Мелитополя: подорвали 6 военных

Оккупанты устроили теракт в центре Мелитополя и ликвидировали шестерых своих военных, чтобы накануне псевдореферендума обвинить в терроре украинские власти.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодня на Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, рашисты произвели взрыв и ликвидировали шесть своих военных", - отметил Федоров.

По его словам, информация о пострадавших среди мирных граждан уточняется.

Федоров подчеркнул, что страх, террор и ликвидация неугодных – три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует Россия.

"И перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается. Каждый должен понимать: такое будущее нам предсказывает страна-террорист. Поэтому ни псевдореферендумы, ни любые заявления террористов не изменят наш курс: мы деоккупируем свои территории и вернем мир в свой дом", - подытожил Федоров.

Напомним, в воскресенье, 18 сентября, в оккупированном российскими захватчиками Мелитополе раздался мощный взрыв .