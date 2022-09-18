У центрі окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух

У неділю, 18 вересня, у окупованому російськими загарбниками Мелітополі пролунав потужний вибух. Попередньо – в центрі міста спрацювала вибухівка, повідомляє мер Іван Федоров.

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"У Мелітополі пролунав потужний вибух. За попередніми даними, спрацювала вибухівка просто в центрі міста – в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого. Чекаємо на подробиці від сил опору", – написав Федоров.

Відмітимо, що в суботу, 17 вересня, у селі Богатир у районі Молочного лиману Запорізької області в суботу вдень пролунало п'ять вибухів, повідомляв Іван Федоров. Саме до цього села окупанти перекинули частину своєї військової техніки й особового складу.

Також нагадаємо, нещодавно директор Розвідувального управління Міністерства оборони США Скотт Бер’єр заявив, що ЗС РФ не здатні досягти цілей, які перед ними поставило командування на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Обмежені ресурси окупантів та ефективний контрнаступ українських захисників довели це. Розпочинаючи повномасштабну війну, РФ планувала окупувати всю або більшу частину України та встановити свою маріонеткову владу.