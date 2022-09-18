В центре оккупированного Мелитополя раздался мощный взрыв

В воскресенье, 18 сентября, в оккупированном российскими захватчиками Мелитополе раздался мощный взрыв. Предварительно – в центре города сработала взрывчатка, сообщает мэр Иван Федоров.

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"В Мелитополе раздался мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка прямо в центре города – в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого. Ждем подробностей от сил сопротивления", – написал Федоров.

Отметим, что в субботу в селе Богатырь в районе Молочного лимана Запорожской области в субботу днем раздалось пять взрывов, сообщал также Иван Федоров. Именно в это село оккупанты перебросили часть своей военной техники и личного состава.

Также напомним, что недавно директор Разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Берьер заявил, что ВС РФ не способны достичь целей, которые перед ними поставило командование в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Ограниченные ресурсы оккупантов и эффективное контрнаступление украинских защитников доказали это. Начиная полномасштабную войну, РФ планировала оккупировать всю или большую часть Украины и установить свою марионеточную власть.