На территории аэродрома оккупированного Мелитополя слышны взрывы

В оккупированном россиянами Мелитополе в районе аэродрома раздаются взрывы. Об этом на своем телеграмм-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя снова взрывы. Уточняем информацию", - написал мэр.

Напомним, в воскресенье, 18 сентября, в оккупированном российскими захватчиками Мелитополе раздался мощный взрыв. А 17 сентября, в селе Богатырь в районе Молочного лимана Запорожской области в субботу днем раздалось пять взрывов .