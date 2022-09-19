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На території аеродрому окупованого Мелітополя чути вибухи

На території аеродрому окупованого Мелітополя чути вибухи

В окупованому росіянами Мелітополі в районі аеродрому лунають вибухи. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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"На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи. Уточнюємо інформацію", - написав мер.

Нагадаємо, у неділю, 18 вересня, в окупованому російськими загарбниками Мелітополі пролунав потужний вибух.  А 17 вересня, у селі Богатир у районі Молочного лиману Запорізької області в суботу вдень пролунало п'ять вибухів.

Автор:
Степан Крьока