- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Мелитополе подорвали автомобиль возле штаба ФСБ
25 октября в Мелитополе взорвался автомобиль возле отделения рашистской ФСБ, которая размещается в здании мелитопольского гауляйтера Евгения Балицкого.
Об этом сообщает мэр Иван Федоров.
"Пропагандисты Кремля неудачно покурили возле отделения рашистской ФСБ, которое размещается в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого. По предварительным данным, возле помещения, в котором ведется ретрансляция росСМИ, взорвался автомобиль", - отметил Федоров.
Отметим, здание находится по адресу пр. Богдана Хмельницкого, 70.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Известно, что это был один из центров принятия решений оккупационных властей. Здесь в подвале регулярно проводили планерки предатели команды гауляйтера Балицкого.
Также в этом здании находилось телевидение кремлевских пропагандистов ЗА-ТВ, регулярно промывало "мозги" жителям оккупированных территорий. Рядом со зданием размещалась телебашня.
Как сообщают местные СМИ, мощность взрыва была такой, что у людей в многоэтажных домах рядом вылетели стекла в окнах.
Подробности о жертвах и повреждениях уточняются.