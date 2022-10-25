В Мелитополе подорвали автомобиль возле штаба ФСБ

25 октября в Мелитополе взорвался автомобиль возле отделения рашистской ФСБ, которая размещается в здании мелитопольского гауляйтера Евгения Балицкого.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает мэр Иван Федоров.

"Пропагандисты Кремля неудачно покурили возле отделения рашистской ФСБ, которое размещается в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого. По предварительным данным, возле помещения, в котором ведется ретрансляция росСМИ, взорвался автомобиль", - отметил Федоров.

Отметим, здание находится по адресу пр. Богдана Хмельницкого, 70.

Известно, что это был один из центров принятия решений оккупационных властей. Здесь в подвале регулярно проводили планерки предатели команды гауляйтера Балицкого.

Также в этом здании находилось телевидение кремлевских пропагандистов ЗА-ТВ, регулярно промывало "мозги" жителям оккупированных территорий. Рядом со зданием размещалась телебашня.

Как сообщают местные СМИ, мощность взрыва была такой, что у людей в многоэтажных домах рядом вылетели стекла в окнах.

Подробности о жертвах и повреждениях уточняются.