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В Мелитополе взрывы: разрушена часть завода, где размещался штаб оккупантов
В оккупированном Мелитополе утром 3 ноября раздавались взрывы, по предварительной информации, разрушена часть здания завода, где размещался штаб оккупантов.
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Об этом сообщил городской голова Иван Федоров .
"Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко. По предварительным данным разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов. Считаем количество ликвидированных орков", - отметил он.
Напомним, 25 октября в Мелитополе взорвался автомобиль возле отделения рашистской ФСБ, которая размещается в здании мелитопольского гауляйтера Евгения Балицкого.Подписывайтесь на наш YouTube канал