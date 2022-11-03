В Мелитополе взрывы: разрушена часть завода, где размещался штаб оккупантов

В оккупированном Мелитополе утром 3 ноября раздавались взрывы, по предварительной информации, разрушена часть здания завода, где размещался штаб оккупантов.

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Об этом сообщил городской голова Иван Федоров .

"Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко. По предварительным данным разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов. Считаем количество ликвидированных орков", - отметил он.

Напомним, 25 октября в Мелитополе взорвался автомобиль возле отделения рашистской ФСБ, которая размещается в здании мелитопольского гауляйтера Евгения Балицкого.