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Війна Війна
Категорія
Суспільство
Дата публікації

У Мелітополі вибухи: зруйновано частину заводу, де розміщувався штаб окупантів

У Мелітополі вибухи: зруйновано частину заводу, де розміщувався штаб окупантів
Фото: Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова

В окупованому Мелітополі вранці 3 листопада лунали вибухи, за попередньою інформацією, зруйновано частину будівлі заводу, де розміщувався штаб окупантів.

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Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

"Сьогодні о 5 ранку в південній частині міста було дуже гучно. За попередніми даними зруйнована частина захопленого рашистами заводу Рефма, де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів. Рахуємо кількість ліквідованих орків", - зазначив він.

Нагадаємо, 25 жовтня у Мелітополі вибухнуло авто біля відділення рашистської ФСБ, яка розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Євгена Балицького. 