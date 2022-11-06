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Россияне в Мелитополе формируют отряды "Юнармии"
Оккупанты во временно захваченном Мелитополе Запорожской области милитаризируют детей, формируя так называемые отряды "Юнармии".
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, рашисты усиливают идеологическое давление на детей и молодежь на временно оккупированных территориях. В школах учат по российским учебникам, где история переписана по методикам КГБ.
Он отметил, что старшеклассникам планируют преподавать начальную военную подготовку - готовят к возможному участию в "доброботах".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"На базе фейкового университета формируются отряды "Юнармии" - организации, действующей под крылом Минобороны РФ и готовящей будущее "пушечное мясо" для армии оккупантов и сотрудников спецслужб", - сообщил Федоров.
Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что воспитанников Олешковского детского дома интерната в возрасте от 9 до 17 лет незаконно вывезли в Клиническую психбольницу в Симферопольском районе.