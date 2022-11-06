Россияне в Мелитополе формируют отряды "Юнармии"

Оккупанты во временно захваченном Мелитополе Запорожской области милитаризируют детей, формируя так называемые отряды "Юнармии".

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Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, рашисты усиливают идеологическое давление на детей и молодежь на временно оккупированных территориях. В школах учат по российским учебникам, где история переписана по методикам КГБ.

Он отметил, что старшеклассникам планируют преподавать начальную военную подготовку - готовят к возможному участию в "доброботах".

"На базе фейкового университета формируются отряды "Юнармии" - организации, действующей под крылом Минобороны РФ и готовящей будущее "пушечное мясо" для армии оккупантов и сотрудников спецслужб", - сообщил Федоров.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что воспитанников Олешковского детского дома интерната в возрасте от 9 до 17 лет незаконно вывезли в Клиническую психбольницу в Симферопольском районе.