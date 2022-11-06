Росіяни в Мелітополі формують загони "Юнармії"

Окупанти у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області мілітаризують дітей, формуючи так звані загони "Юнармії".

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Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, рашисти посилюють ідеологічний тиск на дітей і молодь на тимчасово окупованих територіях. У школах навчають за російськими підручниками, де історія переписана за методичками КДБ.

Він зазначив, що старшокласникам планують викладати початкову військову підготовку - готують до можливої участі в "добробатах".

"На базі фейкового університету формуються загони "Юнармії" - організації, що діє під крилом Міноборони РФ і готує майбутнє "гарматне м'ясо" для армії окупантів і співробітників спецслужб", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вихованців Олешківського дитячого будинку інтернату віком від 9 до 17 років незаконно вивезли до Клінічної психіатричної лікарні у Сімферопільському районі.