Оккупанты выпустили ракеты С-300 по Запорожской области: разрушено дорожное полотно

В ночь на 9 декабря российско-оккупационные войска выпустили ракеты С-300 по Запорожской области, разрушив дорожное полотно между двумя селами.

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Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух.

"Враг продолжает ночные атаки на мирные земли нашей области. В результате попадания ракет С-300 в одну из общин Запорожского района разрушено дорожное полотно между двумя селами", - отметил Старух.

По его словам, сейчас продолжаются обстрелы Гуляйпольской и Преображенской общин.

Напомним, в ночь на 7 декабря российско-оккупационные войска атаковали беспилотниками и ракетами С-300 две общины Запорожского района.