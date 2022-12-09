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Оккупанты выпустили ракеты С-300 по Запорожской области: разрушено дорожное полотно
В ночь на 9 декабря российско-оккупационные войска выпустили ракеты С-300 по Запорожской области, разрушив дорожное полотно между двумя селами.
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Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух.
"Враг продолжает ночные атаки на мирные земли нашей области. В результате попадания ракет С-300 в одну из общин Запорожского района разрушено дорожное полотно между двумя селами", - отметил Старух.
По его словам, сейчас продолжаются обстрелы Гуляйпольской и Преображенской общин.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в ночь на 7 декабря российско-оккупационные войска атаковали беспилотниками и ракетами С-300 две общины Запорожского района.