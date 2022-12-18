В Мелитополе оккупанты расставляют бетонные конусы, вероятно готовясь к уличным боям - мэр

Мэр оккупированного российскими войсками Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявляет об установке оккупантами в городе бетонных конусов, что может свидетельствовать о подготовке к уличным боям. Об этом градоначальник написал в Telegram-канале.

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"Оккупанты, к чему готовитесь? Уже второй день в самом центре пока оккупированного Мелитополя рашисты расставляют бетонные конусы. Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах "жареного", что уже готовятся к уличным боям. В лучших традициях русни "зубы дракона" расставляют ближе к гражданским - среди центральных улиц и жилых кварталов", - написал он.

Федоров выразил уверенность, что опыт других деоккупированных городов Украины должен подсказать российским военным, что такие бетонные сооружения им не помогут и скорее помешают самим оккупантам бежать быстрее с украинской земли.

Отметим, что в последнее время стало широко известно, что подобные оборонительные препятствия российские войска обустраивают в оккупированной Луганской области, в частности в районе Попасной и вдоль Северского Донца, а также на границе Белгородской области с Харьковской областью Украины.

Также сообщалось, что пирамидальные сооружения, известные как "зубы дракона", установлены и в Донецкой области между Мариуполем и поселком Никольское, а также в районе поселка Старый Крым.