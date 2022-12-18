В Мелітополі окупанти розставляють бетонні конуси, ймовірно готуючись до вуличних боїв - мер

Мер окупованого нині російськими військами Мелітополя Запорізької області Іван Федоров заявляє, що встановлення окупантами у місті бетонних конусів, що може свідчити про підготовку до вуличних боїв. Про це градоначальник написав у Telegram-каналі.

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"Окупанти, до чого готуєтесь? Вже другий день у самому центрі поки що окупованого Мелітополя рашисти розставляють бетонні конуси. Напевно, за останній тиждень окупанти настільки відчули запах "смаженого", що вже готуються до вуличних боїв. В найкращих традиціях русні "зуби дракона" розставляють ближче до цивільних - посеред центральних вулиць і житлових кварталів", - написав він.

Натомість Федоров висловив впевненість, що досвід інших деокупованих міст України має підказати російським військовим, що такі бетонні споруди їм не допоможуть і скоріше завадять самим окупантам тікати швидше з української землі.

Зазначимо, що останнім часом стало широко відомо, що подібні оборонні перешкоди російські війська облаштовують в окупованій Луганській області, зокрема в районі Попасної та вздовж Сіверського Донця, а також на кордоні Бєлгородської області з Харківською областю України.

Також повідомлялося, що пірамідальні споруди, відомі як "зуби дракона", встановлено і у Донецькій області між Маріуполем та селищем Нікольське, а також в районі селища Старий Крим.