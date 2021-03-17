Верховный суд подтвердил незаконность ликвидации Укринбанка

Верховный суд 24 февраля отказал Национальному банку Украины в пересмотре решения Высшего административного суда о незаконности ликвидации Украинского инновационного банка. Об этом говорится в решении суда, которое является окончательным и не подлежит обжалованию.

Изначально незаконным отнесение Укринбанка 24 декабря 2015 года к категории неплатежеспособных признал Окружной админсуд Киева 16 марта 2016 года. Решение подтвердил Киевский апелляционный админсуд 14 апреля 2016 года.

В свою очередь, 22 марта 2016 года НБУ решил ликвидировать Укринбанк и отозвать его лицензию, несмотря на то, что признание его неплатежеспособным на тот момент уже было отменено судом.

Решением Окружного админсуда Киева от 29 апреля 2016 года, подтвержденная Киевским апелляционным админсудом 13 июля 2016 года ликвидация банка также была признана незаконной.

Впоследствии ее незаконность подтвердил уже Высший админсуд 23 ноября 2016 года. В феврале 2017 года обжаловал это решение в Верховном суде, дело начали рассматривать 13 апреля 2017 года.

Напомним, проблемы с ликвидностью у Укринбанка начались после аннексии Крыма Россией и оккупации части Донецкой и Луганской областей, где финучреждение имело около 30% кредитного портфеля, который перестал обслуживаться.

В октябре 2015 года банк разработал план финансового оздоровления, в который были внесены, в частности, пункты о поиске инвесторов. В конце октября изъявила желание инвестировать 1 млрд грн в Укринбанк компания Schneider Brothers. Второй инвестор — компания из Израиля — подписала с Укринбанком предварительный договор об инвестировании 21 млн долларов в ноябре 2015 года. Несмотря на это, НБУ вскоре признал банк неплатежеспособным, что открыло путь к его ликвидации.

В августе 2019 года Верховный суд признал незаконным и объявил Укринбанк неплатежеспособным. В декабре того же года он отказал компании "Укринком" в требовании признать ее правопреемником Укринбанка.

В мае 2020 года "Укринком", как заявили в Фонде гарантирования вкладов физлиц, попыталась избавиться от своих обязательств перед кредиторами Укринбанка путем ухода в контролируемое банкротство.

Укринбанк на сегодня является одним из двух оставшихся "зомби-банков", ликвидация которых фактически приостановлена из-за судебных тяжб. ФГВ ранее успел выплатить его вкладчикам 1,76 млрд грн, а сам банк своими силами — 1,5 млрд.

Отметим, что два других спорных финучреждения — Златобанк и "Капитал" — в феврале вернулись под контроль ФГВФЛ, и с 19 марта он намерен возобновить выплаты их кредиторам в пределах гарантированных 200 тысяч грн.