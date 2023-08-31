Цель поражена в 700 км. Силы обороны использовали дальнобойное оружие украинского производства, — Зеленский

Украина наращивает производство собственного оружия, в том числе и дальнобойного. Недавно один из образцов успешно был использован для выполнения поставленных задач.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам ежедневного селектора.

"Минстратегпром – о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах", — рассказал глава государства.

Больше деталей по поводу того, где именно применили оружие и какие первые результаты, он не уточнил.

Кроме того, во время совещания с главой государства Минобороны отчиталось о получении крупной партии бронированных " медеваков ".

Мининфраструктуры сообщило, что готовит следующие шаги в рамках "зернового коридора". Коррид приостановил работу в обычном режиме, однако Украина наладила новый — гуманитарный, чтобы вывести заблокированные суда. Для украинской экономики и мировой продовольственной безопасности важно восстановить полноценный экспорт из морских портов Украины.

Также на совещании обсудили подготовку к отопительному сезону, а МВД отчиталось о ликвидации последствий вражеских обстрелов, ситуации безопасности перед стартом нового учебного года.

"И конечно же, отчеты разведок о военных и политических шагах наших врагов. Держим все под контролем. Продолжаем работу", — добавил президент.

Псков: взрывы в аэропорту

Напомним, в ночь на 30 августа в ряде российских городов, в частности, в Пскове, раздались взрывы. В результате атаки были повреждены четыре самолета Ил-76. Также были даны о повреждении Ту-22. Кроме того, сообщалось об атаке по Черехинской военной базе – месту дислокации 104-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС РФ.

Город находится в около 700 км от границы с Украиной.

Карта: Google Maps

Впоследствии в ГУР МО Украины подтвердили уничтожение четырех военно-транспортных самолетов Ил-76 в российском Пскове в ночь на 30 августа.