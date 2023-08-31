Ціль уражена за 700 км. Сили оборони використали далекобійну зброю українського виробництва, — Зеленський

Україна нарощує виробництво власної зброї, зокрема і далекобійної. Нещодавно один із зразків успішно використали для виконання поставлених завдань.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками щоденного селектора.

"Мінстратегпром – про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів", — розповів голова держави.

Більше деталей щодо того, де саме застосували зброю та які перші результати, він не уточнив.

Крім того, під час наради з головою держави Міноборони відзвітувало про отримання великої партії броньованих "медеваків".

Мінінфраструктури повідомило, що готує наступні кроки в межах "зернового коридору". Корид в призупинив роботу в звичайному режимі, проте Україна налагодила новий — гуманітарний, аби вивести заблоковані судна. Для української економіки і світової продовольчої безпеки важливо відновити повноцінний експорт з морських портів України.

Також на нараді обговорили підготовку до опалювального сезону, а МВС відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року.

"І звичайно ж, звіти розвідок про військові та політичні кроки наших ворогів. Тримаємо все під контролем. Продовжуємо роботу", — додав президент.

Псков: вибухи в аеропорту

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня в низці російських міст, зокрема, у Пскові, пролунали вибухи. Внаслідок атаки було пошкоджено чотири літаки Іл-76. Також були дані про пошкодження Ту-22. Крім того, повідомлялося про атаку по Черехінській військовій базі – місцю дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.

Місто знаходиться за близько 700 км від кордону з Україною.

Мапа: Google Maps

Згодом в ГУР МО України підтвердили знищення чотирьох військово-транспортних літаків Іл-76 у російському Пскові в ніч на 30 серпня.